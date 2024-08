Precisamos investir na indústria de Defesa, diz Lula

2 minutos

Por Eduardo Simões

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apontou nesta quarta-feira a necessidade do país investir na indústria de Defesa e indicou o papel das Forças Armadas para dar as condições para que o Brasil se torne uma grande potência.

Em solenidade de comemoração do aniversário de 25 anos da criação do Ministério da Defesa, Lula destacou também o papel da criação da pasta — que retirou dos comandantes das Forças o status de ministros — no fortalecimento da democracia.

“Eu já disse em outras oportunidades, mas faço questão de reforçar, precisamos investir na indústria de Defesa”, disse Lula, que ressaltou ainda a importância das Forças Armadas no que chamou de “mão de obra altamente qualificada”.

“Com todo esse potencial, o Brasil não pode pensar pequeno. Graças às Forças Armadas, sua atuação e seu apoio às políticas públicas temos tudo para ser uma grande potência.”

Lula também lembrou do papel das Forças Armadas em ações como os combates aos incêndios na Amazônia, no Pantanal e, mais recentemente, em São Paulo, além de atuar nas buscas e resgate às vítimas das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul neste ano.

“Celebramos hoje a verdadeira missão das Forças Armadas que é servir a nação brasileira, garantir a ordem, não em nome de uma ideologia ou a serviço de pretensões políticas individuais, mas em nome, acima de tudo, da soberania de um país e da proteção do povo brasileiro”, afirmou.