Prefeito é preso ao protestar contra centro de detenção de imigrantes perto de NY

afp_tickers

2 minutos

O prefeito democrata de uma importante cidade próxima de Nova York, que protestava contra um megacentro de detenção de imigrantes promovido pelo presidente Donald Trump, foi preso por invadir o local, anunciou nesta sexta-feira (9) a procuradora de Nova Jersey, próxima do dirigente republicano.

O prefeito de Newark, Ras Baraka, “incorreu em arrombamento e invasão” e “foi colocado sob custódia”, disse na rede social X a procuradora Alina Habba, ex-advogada pessoal de Donald Trump.

Baraka “ignorou múltiplas advertências” dos serviços do Departamento de Segurança Doméstica (DHS, na sigla em inglês) para que se retirasse do centro de detenção da agência federal de controle de imigração, conhecida pela sigla ICE, em Newark, Nova Jersey, na tarde desta sexta-feira, afirmou a procuradora.

“Ele optou voluntariamente por ignorar a lei. Isso não será tolerado neste estado”, frisou Habba.

Imagens veiculadas na imprensa americana mostravam o prefeito caminhando tranquilamente, algemado com as mãos para trás, cercado de agentes policiais.

Um forte crítico da política migratória de Trump, Baraka se opõe à instalação deste centro em Nova Jersey, um estado operário na periferia da cidade de Nova York, que conta com grandes comunidades de latinos e afro-americanos.

Esta semana, o prefeito compareceu várias vezes às instalações do presídio de Delaney Hall. No final de fevereiro, o ICE firmou um contrato de concessão de US$ 1 bilhão (R$ 5,65 bilhões) por 15 anos com uma empresa para transformá-lo em um centro de detenção de imigrantes com 1.000 camas.

O local escolhido fica perto do aeroporto de Newark para facilitar as expulsões.

arb/ph/ad/dga/rpr/am