Prefeito de cidade do interior do RN é morto a tiros, diz secretaria estadual

1 minuto

(Reuters) – O prefeito da cidade de João Dias (RN), Marcelo Oliveira (União), foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira, disse a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, acrescentando que o pai do político também foi morto no ataque.

De acordo com a secretaria potiguar, o pai do prefeito foi morto na hora, enquanto Oliveira — que é conhecido como Marcelo, mas cujo nome real é Francisco Damião Oliveira — foi declarado morto ao chegar ao hospital para onde foi levado na cidade de Catolé do Rocha, no Estado vizinho da Paraíba.

A secretaria disse que as informações coletadas até o momento indicam que se tratou de um atentado. As motivações, no entanto, disse a pasta, só devem ser esclarecidas no decorrer das investigações.

Oliveira, de 38 anos, era candidato à reeleição na eleição de outubro deste ano.