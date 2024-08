Prefeito de NY diz que vai cooperar em investigação de corrupção ligada à Turquia

O prefeito de Nova York, Eric Adams, assegurou nesta sexta-feira (16) que não fez “nada de errado” e pretende cooperar após ser intimado a depor novamente no âmbito de uma investigação por supostamente receber dinheiro da Turquia para sua campanha eleitoral de 2021.

“É preciso muita disciplina para se defender quando você sabe que não fez nada de errado. Confio em minha equipe”, disse o prefeito democrata em entrevista coletiva.

O jornal The New York Times informou na quinta-feira que Adams foi intimado para ser interrogado pela Justiça de Nova York no âmbito desta investigação aberta há nove meses.

“Assim como as administrações anteriores que tiveram que passar por intimações judiciais, você participa, você coopera”, disse Adams à emissora ABC7 de Nova York.

Adams declarou aos jornalistas que “[você] deve ser o mais transparente possível e seguir as regras. E é isso o que estamos fazendo”.

A polícia federal dos Estados Unidos (FBI, na sigla em inglês) e promotores locais investigam as conexões do prefeito com a Turquia, país que Adams já visitou pelo menos seis vezes e cujo presidente, Recep Tayyip Erdogan, conheceu, segundo ele, quando presidia o distrito do Brooklyn.

Agora, a Promotoria e o FBI investigam se Adams pressionou funcionários da cidade para que autorizassem a construção do novo edifício do consulado de Turquia. Ademais, averiguam o papel de uma empresa de construção do Brooklyn de propriedade de imigrantes turcos que organizou um evento de arrecadação de fundos para sua campanha.

Segundo o New York Times, a Justiça intimou para depor Adams, representantes da prefeitura e seu comitê eleitoral, com o objetivo de buscar provas potenciais, entre elas mensagens telefônicas e documentos físicos das supostas doações.

Em novembro, e seguindo instruções da Promotoria Federal de Manhattan, o FBI apreendeu computadores portáteis e dispositivos eletrônicos do prefeito e realizou buscas no domicílio da diretora financeira de sua campanha eleitoral.

Adams, um ex-capitão de polícia e segundo prefeito negro da capital financeira dos Estados Unidos, já esteve no centro de diversos escândalos, entre eles uma acusação de agressão sexual e alegações de corrupção.

O FBI não quis fazer comentários e o gabinete do promotor local que supervisiona a investigação não respondeu aos pedidos de comentários da AFP.

