Presidente da Argentina discursará em encontro da direita com Bolsonaro em SC

2 minutos

Por Anderson Coelho

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, Santa Catarina (Reuters) – O presidente argentino, Javier Milei, deve discursar neste domingo em um evento da direita no Brasil, depois de se reunir com políticos conservadores no país, o que pode colocar ainda mais pressão nas relações entre os dois países vizinhos.

Milei chegou no sábado a Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde está sendo realizado o evento CPAC Brasil 2024. Ele foi recebido com um abraço pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Milei mantém uma relação tensa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem chamou de “corrupto” e “comunista” em postagem no X na semana passada. Os líderes ainda não se encontraram, com Lula dizendo que quer que Milei peça desculpas primeiro.

Eles deveriam se encontrar na cúpula presidencial do Mercosul no Paraguai na segunda-feira, mas Milei decidiu não ir a essa reunião para participar do evento de Bolsonaro no Brasil.

Neste domingo, Milei se reuniu com Bolsonaro e com os governadores de São Paulo e Santa Catarina, ambos apoiadores do ex-presidente. Eles discutiram a importância de melhorar o comércio entre os países, disse o porta-voz da presidência argentina, Manuel Adorni, que esteve na reunião.

O objetivo da CPAC Brasil é angariar apoio para os candidatos do partido de Bolsonaro nas eleições municipais deste ano e projetar sua influência antes da campanha presidencial de 2026.

O evento também serviu para unir líderes de direita. O ex-candidato presidencial do Chile, José Antonio Kast, discursou no encontro, assim como o ex-ministro boliviano Branko Marinkovic, que foi apresentado como possível candidato às eleições presidenciais do próximo ano na Bolívia.

(Texto de Fabio Teixeira)