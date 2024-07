Presidente da Argentina não participar de reunião do Mercosul é bobagem imensa, diz Lula

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que é uma “bobagem imensa” o presidente de um país importante como a Argentina não comparecer à cúpula do Mercosul realizada no Paraguai, e disse que a situação é triste.

Em entrevista a jornalistas após a cúpula do bloco sul-americano em Assunção, Lula mencionou a importância da Argentina para o Mercosul e afirmou que o povo argentino precisa do bloco.

Em meio a atritos com Lula, o presidente argentino, Javier Milei, preferiu se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina no domingo em vez de participar da reunião do Mercosul nesta segunda-feira.