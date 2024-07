Presidente da China parabeniza Maduro por reeleição na Venezuela

Por Liz Lee

PEQUIM (Reuters) – O presidente da China, Xi Jinping, parabenizou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por sua reeleição, informou a mídia estatal chinesa nesta terça-feira, em contraste com as dúvidas e críticas expressas por alguns líderes latino-americanos e pelos Estados Unidos ao processo eleitoral venezuelano.

As autoridades eleitorais da Venezuela disseram que Maduro ganhou um terceiro mandato com 51% dos votos, estendendo para um quarto de século o período de governo socialista no país, embora a oposição tenha dito ter provas de que venceu o pleito, enquanto protestos antigovernamentais eclodiam em todo o país, com a polícia disparando gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes na capital Caracas.

Xi reiterou os laços de amizade em sua mensagem a Maduro, dizendo que ele havia conduzido seu governo e seu povo em um caminho de desenvolvimento alinhado com as condições nacionais, informou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

“A China, como sempre, apoiará firmemente os esforços da Venezuela para salvaguardar a soberania nacional, a dignidade nacional e a estabilidade social, e apoiará firmemente a justa causa da Venezuela de se opor à interferência externa”, disse Xi.

Todas as partes devem respeitar as escolhas do povo venezuelano, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China em uma coletiva de imprensa, em resposta a uma pergunta sobre a posição da China em relação à contestada reeleição de Maduro.

“Acreditamos que o governo (venezuelano) e o povo são capazes de lidar com seus próprios assuntos internos”, acrescentou o porta-voz da chancelaria chinesa Lin Jian.

No entanto, governos latino-americanos e os Estados Unidos expressaram dúvidas sobre a vitória de Maduro, com o governo do presidente norte-americano, Joe Biden, acusando-o de manipulação eleitoral e o Peru expulsando diplomatas venezuelanos do país.

Rússia, Cuba, Honduras e Bolívia apoiaram os resultados da eleição.

