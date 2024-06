Presidente da Nicarágua nomeia ex-ministro sancionado pelos EUA como seu gestor de Finanças

afp_tickers

2 minutos

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, anunciou nesta sexta-feira (28) a nomeação do ex-ministro de Finanças Iván Acosta, sancionado pelos Estados Unidos em 2020, como seu gestor financeiro.

“Nomeia-se o companheiro Iván Acosta Montalván ao cargo de ministro assessor do presidente da República perante os organismos internacionais”, de acordo com um comunicado publicado no jornal oficial La Gaceta, e assinado por Ortega.

A nomeação é anunciada oito dias após o governo ter afirmado aceitar a “renúncia” de Acosta ao cargo de ministro das Finanças, embora a imprensa nicaraguense no exílio, como o Confidencial, tenha afirmado que se tratava de uma “demissão”.

Acosta, que também foi governador no Banco Mundial e no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ocupava o posto de ministro de Finanças desde 2012, até ser substituído na semana passada.

Em 2020, foi sancionado pelos Estados Unidos por administrar o apoio financeiro a Ortega e ameaçar “pessoalmente” os bancos para que não aderissem à uma greve organizada pela oposição em março de 2019 que exigia a “libertação dos presos políticos” detidos em protestos contra o governo no ano anterior.

Ortega garante que as manifestações, que eclodiram em abril de 2018 e deixaram mais de 300 mortos em três meses segundo as Nações Unidas, foram uma tentativa de golpe de Estado patrocinada por Washington.

apg/mis/dg/yr/ic