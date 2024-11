Presidente mexicana parabeniza Trump e diz que sua eleição não traz ‘preocupação’

afp_tickers

3 minutos

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, parabenizou, nesta quarta-feira (6), nas redes sociais, o republicano Donald Trump por sua vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos e expressou sua confiança em continuar trabalhando de forma conjunta com Washington.

Sheinbaum havia afirmado horas antes, em sua habitual entrevista coletiva diária, que “não há motivo para preocupação” pela vitória de Trump, que ameaçou impor tarifas de 25% ao México se este não contiver a “investida de criminosos e drogas” que entram nos Estados Unidos.

“Expresso minha mais sincera felicitação a Donald Trump, que foi o vencedor da eleição presidencial dos Estados Unidos […] Estou certa de que vamos continuar trabalhando juntos de forma coordenada”, escreveu a governante de esquerda na rede social X.

Sheinbaum também mostrou confiança de que prevalecerão o “diálogo” e o “respeito” à soberania de ambos os países em sua relação com Trump, “para avançar na ampla agenda bilateral”.

O México é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, após superar a China em 2023.

No centro da agenda bilateral também estão o tráfico de fentanil por parte dos cartéis mexicanos, e a migração irregular através de uma fronteira comum de mais de 3.100 km.

“O México segue sempre adiante, somos um país independente, livre, soberano, haverá boa relação com os Estados Unidos”, disse a mandatária, que chegou ao cargo em 1º de outubro, em sua coletiva de imprensa.

Durante a campanha, Trump transformou em temas fundamentais de seu discurso o fluxo migratório e o tráfico de drogas a partir do México.

Na véspera da votação, o magnata anunciou que notificaria rapidamente Sheinbaum sobre suas exigências em segurança e migração.

“Vou informá-la desde o primeiro dia ou antes que, se não contiverem esta investida de criminosos e drogas que entram em nosso país, vou impor imediatamente uma tarifa de 25% a tudo o que eles enviarem aos Estados Unidos”, advertiu durante um comício.

Trump, que manteve uma relação próxima com Andrés Manuel López Obrador, mentor e antecessor de Sheinbaum, descreveu a nova presidente mexicana em uma ocasião como “uma mulher muito amável”, embora tenha esclarecido que não a conhece.

“Haverá diálogo”, insistiu Sheinbaum pela manhã, ao reiterar que o fluxo de migrantes para a fronteira com os Estados Unidos diminuiu em 75% desde dezembro, segundo estimativas de seu governo.

Além disso, ela destacou a relação do México com os Estados Unidos, que, junto com o Canadá, são parceiros no acordo de livre-comércio da América do Norte, o T-MEC.

“Há uma integração econômica muito importante que favorece os dois países, é uma força de ambos, não competimos entre nós”, frisou.

sem/dga/axm/arm/jb/ic/rpr/mvv