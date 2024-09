Primeira turma do STF forma maioria para confirmar decisão que bloqueou X no Brasil

reuters_tickers

1 minuto

BRASÍLIA (Reuters) – A maioria da Primeira Turma da Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou nesta segunda-feira a decisão do ministro Alexandre de Moraes que havia determinado a suspensão imediata do funcionamento da rede social X no Brasil.

No julgamento da Turma, que está sendo realizado virtualmente entre seus cinco membros, votaram para confirmar a ordem de Moraes, relator do processo e também presidente do colegiado, os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, que formou a maioria.