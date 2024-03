Primeiro ato oficial de Kate após cirurgia será em 8 de junho

A princesa Catherine, que se submeteu a uma cirurgia abdominal em janeiro, participará de um ato militar em 8 de junho, seu primeiro evento oficial após o procedimento, anunciou nesta terça-feira (5) o Ministério da Defesa britânico.

A esposa do príncipe William, herdeiro da coroa, não era vista em público desde as festas de final de ano, antes da publicação na segunda-feira de um foto da princesa pela mídia americana.

Kate, de 42 anos, operada em 16 de janeiro, participará de um desfile de soldados em junho, em um dos atos em comemoração ao aniversário do rei Charles III.

O Reino Unido mantém a tradição de que o rei tenha duas celebrações de aniversário, devido ao clima britânico, a de nascimento, no caso de Charles III em 14 de novembro, e outra em junho, com cerimônias ao ar livre com o tempo mais ameno.

O rei, que atualmente trata um câncer em local não revelado, deve assistir à marcha no evento principal dos atos de aniversário, o “Trooping the Colour”, em 15 de junho, segundo o comunicado do ministério da Defesa.

Nesta terça, Charles participou de uma audiência presencial com o ministro da Economia, Jeremy Hunt, antes do anúncio oficial do orçamento do governo na quarta-feira.

– Especulações sobre seu estado –

A princesa, de 42 anos, foi internada em 16 de janeiro na London Clinic, na capital britânica, para a cirurgia de natureza desconhecida, embora médicos tenham afirmado que não se tratava de câncer.

Após a operação, passou 13 dias hospitalizada antes de começar um longo repouso em casa, pelo menos até 31 de março, segundo um comunicado oficial.

Na segunda-feira, a mídia especializada americana Entertainment Tonight publicou a foto da princesa dentro de um carro dirigido por sua mãe.

Especulações sobre seu estado de saúde ganharam força na semana passada, quando o príncipe William cancelou na última hora sua participação em uma cerimônia em memória de seu padrinho, o rei Constantino da Grécia, no Castelo de Windsor, por “um motivo pessoal”, segundo uma nota oficial.

Na semana passada, o Palácio de Kensington, que emite os comunicados sobre o casal, afirmou que a recuperação da princesa “segue bem”, segundo a agência de notícias PA.

Extremamente popular no Reino Unido, Kate se recupera em sua casa em Windsor, a oeste de Londres, onde vive com o príncipe William e seus três filhos, George, Charlotte e Louis desde 2022.

