Primeiro voo de repatriação do Líbano decola de Beirute

(Reuters) – O primeiro voo de repatriação de brasileiros do Líbano decolou pouco depois das 13h (horário de Brasília) de Beirute, informaram em nota conjunta os ministérios das Relações Exteriores e da Defesa e a Força Aérea Brasileira.

O avião, com mais de 200 passageiros, deve chegar ao Brasil no domingo, depois de fazer uma escala em Lisboa.

“A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), empregada na operação “Raízes do Cedro”, do governo federal, decolou de Beirute, no Líbano, às 13h18 (horário de Brasília) deste sábado”, diz a nota conjunta. “A bordo do KC-30 estão 229 resgatados, além de 3 pets.”

Programado inicialmente para chegar a Beirute na véspera, o voo foi adiado para este sábado devido à “necessidade de medidas adicionais de segurança” para os comboios terrestres que levariam os passageiros ao aeroporto de Beirute, de acordo com o Palácio do Planalto.

O esforço do governo para a repatriação ocorre em meio a ataques israelenses no Líbano, que já causaram a morte de centenas de pessoas, incluindo dois adolescentes brasileiros.

O Brasil tem uma comunidade de cerca de 20 mil pessoas no Líbano. Até agora, cerca de 3 mil manifestaram interesse em sair do país.

Segundo, o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Damasceno a intenção do governo federal é trazer ao menos 500 pessoas por semana.