Princesa Kate acena para multidões em 1ª primeira aparição desde diagnóstico de câncer

2 minutos

Por David Milliken

LONDRES (Reuters) – Kate, a princesa de Gales da Grã-Bretanha, acenou para multidões e sorriu amplamente da varanda do Palácio de Buckingham após assistir a um desfile militar no sábado, fazendo sua primeira aparição pública este ano enquanto se submete ao tratamento contra o câncer.

A princesa, de 42 anos, passou duas semanas no hospital em janeiro, depois de passar por uma cirurgia abdominal. Dois meses depois, ela anunciou em uma mensagem de vídeo que os exames haviam revelado a presença de câncer e que ela estava recebendo quimioterapia preventiva.

Ela ainda está em tratamento, mas sua saúde melhorou e ela pôde aparecer em público pela primeira vez desde dezembro.

A princesa passeou em uma carruagem ao lado de seus três filhos para assistir ao “Trooping the Colour”, um desfile militar anual para marcar o aniversário oficial do monarca britânico, o Rei Charles.

Apesar da chuva forte, multidões se alinharam nas ruas e acenaram e aplaudiram quando a carruagem passou, superando em número um pequeno grupo de manifestantes que seguravam cartazes pedindo o fim da monarquia.

Charles viajou em uma carruagem separada com a Rainha Camilla, seguido pelo Príncipe William, herdeiro de Charles e marido de Kate, que estava a cavalo junto com outros membros seniores da família real.

Kate, vestindo um traje decorado com uma fita branca e azul-marinho da estilista britânica Jenny Packham, e um chapéu de abas largas, assistiu à cerimônia de uma janela com vista para o campo de desfile.

Ela destacou aspectos do evento para seus filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, enquanto Charles saudava as tropas que passavam de um estrado coberto no próprio campo de parada.

Mais tarde, o rei e a rainha, bem como William, Kate e outros membros da família real retornaram ao Palácio de Buckingham para assistir a voos militares da sacada. Kate sorriu amplamente e acenou.

Em uma rara mensagem pessoal escrita na sexta-feira, ela disse que estava fazendo um bom progresso, mas que “não estava fora de perigo”.

O escritório de Kate, o Palácio de Kensington, se recusou a dar qualquer detalhe sobre o tipo de câncer ou sobre seu tratamento, além de dizer que a quimioterapia preventiva começou em fevereiro.