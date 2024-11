Produção de petróleo da Petrobras no Brasil cai 8,2% no 3º tri

4 minutos

Por Marta Nogueira e Luana Maria Benedito

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) – A produção de petróleo da Petrobras no Brasil caiu 8,2% entre julho e setembro ante igual período do ano passado, em meio a paradas para manutenção e declínio em campos maduros, informou a companhia nesta segunda-feira.

A Petrobras produziu média de 2,13 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) no país no terceiro trimestre, versus 2,32 milhões de bpd nos mesmos três meses de 2023, mostrou a empresa em seu relatório de produção e vendas.

O resultado trimestral ocorreu apesar da Petrobras ter alcançado no período o topo da produção na plataforma do tipo FPSO Sepetiba, no campo de Mero, e ter colocando em operação dois novos poços na Bacia de Santos, um no FPSO Almirante Barroso (campo de Búzios), e um poço complementar no FPSO Maricá (campo de Tupi).

Também entraram em operação cinco poços injetores, na Bacia de Santos, ressaltou a empresa.

Entretanto, tais resultados no pré-sal foram compensados pelo maior volume de paradas, disse a petroleira sem detalhar.

Para este ano, a companhia prevê a entrada em operação de pelo menos duas plataformas, sendo que o navio do tipo FPSO Maria Quitéria já começou a produzir em outubro no campo de Jubarte, no pré-sal da Bacia de Campos, no Espírito Santo. A unidade estava anteriormente prevista para iniciar a produção em 2025.

“Concretizar a antecipação do 1º óleo do FPSO Maria Quitéria é o resultado do nosso esforço diário de buscar oportunidades de acelerar os projetos e superar desafios”, disse a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi, no relatório.

A Petrobras também informou que está em fase final de preparação para a entrada em operação da plataforma FPSO Marechal Duque de Caxias, que irá produzir no campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos.

Além disso, a petroleira poderá antecipar também para este ano a entrada em operação do navio-plataforma Almirante Tamandaré, no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, conforme informado anteriormente pela presidente da companhia, Magda Chambriard.

Na comparação com o segundo trimestre, houve uma queda de 1,3% na produção de petróleo da Petrobras no Brasil.

As exportações de petróleo da Petrobras somaram 598 mil bpd no terceiro trimestre, queda de 0,2% ante o mesmo período do ano passado e recuo de 8,1% na comparação com o segundo trimestre.

PRODUÇÃO E VENDAS TOTAIS

Considerando a produção total de óleo e gás no Brasil e no exterior, a Petrobras bombeou uma média diária de 2,69 milhões de barris de óleo equivalente (boed) entre julho e setembro, queda de 6,5% ante o mesmo período de 2023 e recuo de 0,4% ante o segundo trimestre deste ano.

A companhia reiterou que espera completar 2024 com produção dentro do intervalo projetado no Plano Estratégico 2024-28+, de 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia de produção total, com uma variação de 4% para mais ou para menos.

Como operadora, a companhia produziu 3,87 milhões de barris de óleo equivalente no terceiro trimestre, queda de 2,8% ante igual período do ano passado e alta de 3,5% na comparação com o trimestre anterior, considerando o volume total produzido pelos campos operados pela empresa, incluindo parcelas que pertencem a eventuais parceiros nos ativos.

A Petrobras também informou que suas vendas totais de petróleo, gás e derivados caíram 3,2% no terceiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, para 2,97 milhões de barris por dia, com vendas domésticas respondendo por 2,14 milhões de barris por dia.

DERIVADOS

O fator de utilização total (FUT) do parque de refino da Petrobras atingiu 95% no terceiro trimestre, ante 96% no mesmo período de 2023 e 91% no trimestre anterior.

A produção de derivados do petróleo da Petrobras somou média de 1,82 milhão de bpd no terceiro trimestre, queda de 0,6% ante o mesmo período de 2023 e alta de 4,2% em relação ao segundo trimestre.

As importações de diesel no terceiro trimestre somaram 81 mil bpd, alta de 76,1% ante o mesmo período do ano passado e avanço de 118,9% na comparação com o segundo trimestre.