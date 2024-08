Produção e venda de veículos no Brasil têm forte alta em julho ante junho

SÃO PAULO (Reuters) – A indústria brasileira de veículos produziu em julho 246,7 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, um crescimento de 16,9% sobre junho, enquanto as vendas tiveram avanço de 12,6%, a 241,3 mil unidades, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela associação de montadoras Anfavea.

Na comparação com julho do ano passado, a produção saltou quase 35%, enquanto os emplacamentos cresceram 7%.

O setor acumula de janeiro ao mês passado 1,38 milhão de veículos produzidos, crescimento de 5,3% sobre os primeiros sete meses de 2023. Nos licenciamentos, o volume acumulado foi semelhante, a 1,38 milhão de unidades, avanço de 13,2%, segundo os dados da entidade.

O volume exportado, porém, segue em queda, acumulando declínio de 21,7% até o final do mês passado, a 204,4 mil veículos, na comparação com o ano passado.

Enquanto isso, o licenciamento de veículos importados, alvo de medidas de defesa comercial desde o início do ano, subiu 7,8% em julho ante junho e 38,8% no comparativo anual, a 41,3 mil unidades, acumulando no ano avanço de cerca de 38%, para 239 mil veículos.