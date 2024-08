Promotor italiano abre investigação de homicídio em naufrágio de iate

4 minutos

TERMINI IMERESE, Itália (Reuters) – Um promotor italiano abriu uma investigação de homicídio sobre as mortes do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch e de seis outras pessoas que morreram quando o iate em que estavam afundou numa tempestade ao largo da Sicília nesta semana.

O chefe do escritório do promotor público de Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, disse que, embora o iate tenha sido atingido por um evento meteorológico muito repentino, era “plausível” que crimes de homicídio culposo múltiplo e de causar um naufrágio por negligência tenham sido cometidos.

Até o momento, a investigação não tem como alvo nenhuma pessoa em particular, disse ele a jornalistas.

A filha de 18 anos de Lynch, Hannah, também estava entre as pessoas que morreram quando o iate da família, o Bayesian, de 56 metros de comprimento, virou durante uma forte tempestade antes do amanhecer de segunda-feira ao largo de Porticello, perto de Palermo.

Quinze pessoas sobreviveram, incluindo a esposa de Lynch, cuja empresa é proprietária do Bayesian, e o capitão do iate.

O desastre será ainda pior se a investigação mostrar que ele foi causado “por comportamentos que não estavam alinhados com as responsabilidades que todos precisam assumir na navegação”, disse Cartosio.

O capitão James Cutfield e os outros sobreviventes foram interrogados esta semana pelas autoridades. Nenhum deles comentou publicamente sobre como o navio afundou.

Raffaele Cammarano, outro promotor que falou na mesma coletiva de imprensa deste sábado, disse que quando as autoridades interrogaram Cutfield, ele foi “extremamente cooperativo”.

O naufrágio intrigou especialistas em navegação, que afirmam que um barco como o Bayesian, construído pelo fabricante italiano de iates de alto padrão Perini, deveria ter resistido à tempestade e, de qualquer forma, não deveria ter afundado tão rapidamente.

Retirar o Bayesian do mar ajudará os investigadores a determinar o que aconteceu, mas a operação provavelmente será complexa e cara. O naufrágio está aparentemente intacto de lado, a uma profundidade de 50 metros.

“É do interesse dos proprietários e gerentes do navio resgatá-lo”, disse Cartosio, acrescentando que “eles garantiram sua total cooperação”.

Giovanni Costantino, presidente-executivo do The Italian Sea Group, proprietário da Perini, disse à Reuters esta semana que o naufrágio foi resultado de uma série de “erros indescritíveis e irracionais” cometidos pela tripulação, e descartou qualquer falha de projeto ou construção.

Cammarano disse que o evento meteorológico que atingiu a embarcação foi provavelmente um “downburst”, um vento descendente muito forte que é um evento intenso, mas relativamente frequente no mar, em vez de um jato de água que envolve ventos rotativos como um redemoinho ou tornado.

Ele disse que os passageiros provavelmente estavam todos dormindo no momento da tempestade, razão pela qual não conseguiram escapar.

O chefe da Guarda Costeira de Palermo, Raffaele Macauda, que participou da coletiva de imprensa, disse que não havia nenhuma proibição específica para que o navio estivesse ancorado no local onde foi atingido pela tempestade, já que os boletins meteorológicos da época não estavam informando sobre um alerta de tempestade para a ampla área do sudoeste do Mar Tirreno.