Proposta para taxar super-ricos estará em documento conjunto negociado pelo G20, diz Rosito

1 minuto

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A coordenadora da trilha de finanças do G20, Tatiana Rosito, disse nesta quarta-feira que todas as propostas apresentadas pelo Brasil na área tributária estarão nos documentos em negociação durante encontro esta semana no Rio de Janeiro, incluindo o plano para uma taxação mínima global sobre os super-ricos.

Falando em coletiva de imprensa, Rosito, secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, afirmou que os termos dos documentos ainda estão em negociação, mas mencionou “pontos bem avançados” e disse acreditar que haverá consenso.

Os documentos preparatórios foram elaborados por representantes dos países mais ricos do mundo e precisarão ser chancelados pelos ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do grupo, em reuniões na quinta e na sexta-feira.

Segundo ela, o plano prevê um comunicado conjunto sobre todos os temas discutidos no encontro e uma declaração de consenso focada em cooperação tributária internacional, além de um relato separado, assinado pela presidência brasileira do G20, sobre temas geopolíticos.