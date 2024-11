PT e PL anunciam apoio a Hugo Motta para presidência da Câmara

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – As bancadas de deputados do PT e do PL, dois partidos emblemáticos do governo e da oposição, anunciaram nesta quarta-feira seu apoio à candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara, movimento que oferece uma amostra da articulação em torno do nome e do trânsito do parlamentar entre campos políticos diversos.

O anúncio do PT ocorreu nesta noite após reunião da bancada e contou com a presença do postulante ao cargo, patrocinado pelo atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

“Para garantir o funcionamento adequado dos partidos aqui na Casa, nós compreendemos que o bloco que vai apresentar a candidatura do nosso deputado Hugo Motta é o bloco que nós vamos construir”, disse o líder da bancada petista, Odair Cunha (MG).

Segundo Cunha, a posição da bancada definida a partir de um processo interno de discussão leva em conta o “funcionamento institucional da Casa”.

Na mesma linha, mas no campo da oposição, o líder do PL, Altineu Côrtes (RJ), afirmou que a maioria absoluta do partido concorda em apoiar a candidatura de Motta.

“O apoio do PL está formalizado”, anunciou o líder.

Segundo ele, nos próximos dias uma comissão de deputados do PL deve conversar com Motta sobre pautas de interesse do partido, o que pode resultar, segundo Côrtes, em um apoio unânime da bancada ao deputado.