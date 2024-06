Putin diz que Rússia pode fornecer armas à Coreia do Norte

Por Mark Trevelyan e Andrew Osborn

(Reuters) – O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira que a Rússia pode fornecer armamentos para a Coreia do Norte, no que sugeriu ser uma resposta equivalente ao fornecimento de armas do Ocidente para a Ucrânia.

Putin falava com repórteres no Vietnã, um dia após visitar a Coreia do Norte — que possui armas nucleares — e assinar um acordo de defesa mútua com o seu líder, Kim Jong Un.

Países ocidentais classificam a Coreia do Norte como um Estado pária, por causa do desenvolvimento de mísseis balísticos e nucleares em desacordo com sanções da Organização das Nações Unidas (ONU), e veem com preocupação os crescentes laços entre Moscou e Pyongyang.

Putin disse neste mês que a Rússia pode fornecer armas para adversários do Ocidente, porque os países ocidentais estão fornecendo armamentos de alta precisão para a Ucrânia, dando permissão para que o país os disparem contra alvos em território russo.

Em seu mais recente comentário, ele disse que a Coreia do Norte pode receber armas russas: “Eu disse, inclusive em Pyongyang, que nos reservamos o direito de fornecer armas para outras regiões do mundo. Levando em consideração nossos acordos (com a Coreia do Norte), também não excluo essa possibilidade”, afirmou.

Putin e Kim assinaram um tratado na quarta-feira segundo o qual cada lado prometeu fornecer assistência militar imediata ao outro em caso de agressão armada contra qualquer um deles.

Putin disse que Moscou esperava que sua cooperação com a Coreia do Norte servisse como uma dissuasão para o Ocidente, mas que não havia necessidade de usar soldados norte-coreanos na guerra na Ucrânia.

“Sobre a possibilidade de usar de alguma forma as capacidades do outro no conflito na Ucrânia, não pedimos isso a ninguém, ninguém nos ofereceu, então não há necessidade”, acrescentou.

Os EUA e a Ucrânia afirmam que a Coreia do Norte já forneceu à Rússia quantidades significativas de munição de artilharia e mísseis balísticos, algo que Moscou e Pyongyang negam.

COREIA DO SUL, DOUTRINA NUCLEAR

Putin afirmou que a Coreia do Sul cometerá “um grande erro” se decidir fornecer armas à Ucrânia, e que Moscou responderia a tal medida de forma firme contra o país.

Ele deu essa declaração após a agência de notícias sul-coreana Yonhap ter dito que Seul vai analisar a possibilidade de fornecer armas à Ucrânia, em face ao acordo de defesa assinado por Putin e Kim no dia anterior.

Putin também se aprofundou sobre comentários que fez neste mês acerca de armas nucleares, dizendo que Moscou está pensando em possíveis mudanças em sua doutrina sobre o uso delas. Ele afirmou que tal ato é uma resposta à mudança de visão do uso nuclear por parte dos adversários da Rússia.

A atual doutrina afirma que a Rússia pode usar essas armas em resposta a um ataque nuclear ou no caso de um ataque convencional que represente uma ameaça existencial ao Estado.

Desde o início da guerra na Ucrânia, alguns falcões entre os analistas militares russos têm defendido que a Rússia deveria revisar essa posição e até mesmo realizar algum tipo de ataque nuclear como espécie de advertência.

Putin disse que a Rússia está pensando em modificar a sua doutrina porque potenciais inimigos estão trabalhando em “novos elementos” relacionados à redução do limite de uso nuclear.

“Em particular, dispositivos explosivos nucleares de poder extremamente baixo estão sendo desenvolvidos. E sabemos que há ideias circulando em círculos de especialistas no Ocidente de que tais meios de destruição podem ser usados”, acrescentou.

Putin disse que “não há nada particularmente terrível” sobre isso, mas que a Rússia está atenta.