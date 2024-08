Quase duas dezenas de cidades de SP são atingidas por incêndios

SÃO PAULO (Reuters) – O governo de São Paulo afirmou neste sábado que atualmente há 17 cidades no Estado com focos ativos de incêndios, enquanto 36 estão em “alerta máximo” para queimadas, em meio a um período de estiagem que já dura dias e altas temperaturas.

A região de Ribeirão Preto, no oeste do Estado, é uma das mais críticas, afirmou o governo. Atuam na região três helicópteros da Polícia Militar, uma aeronave KC-390 da Força Aérea Brasileira e dois helicópteros para ajudar no combate às queimadas.

Diante da forte fumaça que encobre a cidade, a prefeitura de Ribeirão Preto publicou decreto proibindo até domingo atividades esportivas ao ar livre, publicou o G1.

“Estamos contratando aviões para fazer a pulverização de água, que se somam às nossas equipes de aeronaves do Corpo de Bombeiros e ao reforço das Forças Armadas”, afirmou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em comunicado à imprensa.

O governo paulista criou na sexta-feira um “gabinete de pronta resposta” aos incêndios,

No início da tarde, pelo menos três trechos rodoviários no Estado estavam interditados em decorrência das chamas e da fumaça.

Em Urupês, próxima a Ribeirão Preto e uma das cidades mais atingidas pelos focos de incêndio, a defesa civil informou que cerca de 200 hectares de cana-de-açúcar foram consumidos pelas chamas. Na sexta-feira, dois brigadistas da usina Santa Isabel, morreram ao tentar combater o fogo, afirmou a prefeitura da cidade em comunicado.

“O céu continua opaco, com forte odor de fumaça ainda presente no ar. Dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do INPE…indicam que a qualidade do ar em Urupês está insalubre para grupos sensíveis, como pessoas com doenças respiratórias, crianças e idosos”, afirmou a prefeitura.