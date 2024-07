Quase um quarto de garotas adolescentes sofreram violência do parceiro, mostra estudo da OMS

reuters_tickers

2 minutos

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) – Cerca de um quarto de garotas adolescentes que estiveram em relacionamentos sofreram violência física ou sexual, mostrou um estudo da Organização Mundial de Saúde nesta terça-feira, pedindo mais medidas de prevenção.

A análise da OMS, publicada na revista médica Lancet, baseou-se em pesquisas com milhares de garotas adolescentes entre 15 e 19 anos de 154 países e regiões. Mostrou que 24% delas foram vítimas de violência de parceiros íntimos pelo menos uma vez, com 16% delas dizendo que isso aconteceu no último ano.

A principal autora do estudo, Lynnmarie Sardinha, afirmou que a análise foi motivada em parte por uma preocupação de que jovens mulheres estavam “passando despercebidas” e não estavam recebendo apoio.

“Fiquei extremamente surpresa ao ver que uma porcentagem enorme de garotas adolescentes basicamente já estão sendo vítimas de violência, mesmo antes do seu 20º aniversário”, disse ela à Reuters. “Estamos atrás de onde deveríamos estar”.

Os dados foram baseados em pesquisas conduzidas entre 2000 e 2018. Sardinha afirmou que os dados reunidos desde então ainda estão sendo verificados e parecem mostrar que houve apenas uma “queda muito leve”.

Atos de violência considerados pela pesquisa incluíram chutes ou pancadas, além de qualquer ato sexual indesejado, como estupro ou tentativa de estupro.

Os dados, discriminados por país e região, mostraram uma alta correlação entre violência e direitos das mulheres. Países onde garotas e mulheres têm acesso limitado à educação e leis de herança desiguais mostraram patamares mais elevados de violência.

(Reportagem de Emma Farge em Genebra)