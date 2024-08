Queda de avião no interior de São Paulo deixa 62 mortos

As 62 pessoas que viajavam nesta sexta-feira (9) a bordo de um avião que caiu no interior de São Paulo morreram, informaram as autoridades, que ainda não sabem as causas do acidente.

“Não houve sobreviventes”, disse em um e-mail enviado à AFP a prefeitura de Valinhos, que participou da operação para assistência após a queda da aeronave da companhia Voepass no município vizinho de Vinhedo.

A aeronave, que viajava de Cascavel, no estado do Paraná, para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, caiu sobre Vinhedo às 13h25.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a tragédia durante um ato oficial em Itajaí, Santa Catarina, e pediu um minuto de silêncio para as vítimas.

“Tenho que ser portador de uma notícia muito ruim […] Acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo em São Paulo com 58 passageiros e 4 tripulantes e parece que todos morreram”, disse Lula.

A Voepass disse em comunicado que “não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente”.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PODE-PR), confirmou em suas redes sociais as 62 mortes e disse que estavam “tomando todas as medidas necessárias de atendimento e informações aos familiares” das pessoas a bordo da aeronave.

O município de Vinhedo, com cerca de 76 mil habitantes, fica cerca de 80 km a noroeste de São Paulo.

Imagens transmitidas pela mídia local mostraram um avião de grande porte caindo em alta velocidade, enquanto outras mostravam uma grande coluna de fumaça subindo do local da queda, que parece ser uma área residencial.

“O que podemos dizer é que os hospitais da região já estão mobilizados para receber possíveis vítimas”, disse à AFP a prefeitura de Vinhedo.

A Polícia Militar de São Paulo informou à mídia local que o acidente não provocou vítimas no lugar da queda do avião e que o incêndio já estava controlado.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil encontram-se no local para prestar assistência.

Trata-se de um avião modelo ATR 72-500, fabricado na França. Seu primeiro voo foi em abril de 2010, de acordo com o site planespotters.net.

– ‘Apavorante’ –

Nathalie Cicari, que mora ao lado do local onde ocorreu a queda, a descreveu como “apavorante” à emissora CNN Brasil.

“Eu estava almoçando, ouvi um barulho muito forte muito próximo de mim, pensei que fosse um drone”, explicou, sobre os segundos que antecederam o acidente.

“Foi o tempo de sair do meu almoço e dar uma olhada na varanda. Olhei pro céu e vi aquilo, o avião rodopiando. Na minha cabeça, em questão de segundos percebi que não era um movimento normal de um avião. E foi o tempo de me abaixar, como fazem nos filmes, e rezar. E foi quando ouvi aquele barulhão de queda”, acrescentou.

Cicari não sofreu ferimentos, mas teve que abandonar sua casa, que foi invadida pela fumaça.

“Eu vi o avião caindo, desgovernado, e ele ficou caindo literalmente em cima da minha casa […] aí ele inclinou e caiu a um quarteirão da minha casa”, disse Ricardo Rodrigues, morador do condomínio onde ocorreu o acidente, à Band News.

“Quando cheguei [os corpos] já estavam do lado de fora”, acrescentou.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que estava em um compromisso no Espírito Santo, está retornando a São Paulo e se deslocará ao município de Vinhedo para acompanhar o trabalho das equipes, informou a Secretaria de Comunicação do governo.

