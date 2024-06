Quem apostar no fortalecimento do dólar ante o real vai quebrar a cara, diz Lula

reuters_tickers

2 minutos

(Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quinta-feira aqueles que apostam no fortalecimento do dólar contra o real e chamou de “cretinos” quem associou a aceleração da alta da moeda norte-americana na véspera a declarações dele sobre a área fiscal.

“Quem apostar no fortalecimento do dólar ante o real vai quebrar a cara”, disse Lula em discurso durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o “Conselhão”.

“Quem apostar em derivativo vai perder dinheiro nesse país”, acrescentou.

Na quarta-feira, o dólar superou a barreira dos 5,50 reais, com a cotação de fechamento atingindo o maior valor em dois anos e meio, após declarações de Lula ao portal UOL demonstrando resistência a realizar cortes de gastos, dando preferência ao ajuste fiscal pelo lado da receita — algo que vêm sendo criticado por economistas do mercado.

O movimento da moeda norte-americana na véspera também foi favorecido pelo avanço firme do dólar no exterior.

“Os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista”, disse Lula, ao criticar o que chamou de “a manchete de alguns comentaristas” que faziam a associação do movimento do mercado com suas falas.

Mais tarde nesta quinta-feira, em entrevista à rádio Itatiaia, Lula voltou a negar que tenha tido responsabilidade pela alta do dólar. “Que o dólar subiu, subiu, mas não foi por causa da minha entrevista”, afirmou.

(Por Fernando Cardoso e Eduardo Simões, em São PauloEdição de Pedro Fonseca, Alexandre Caverni e Isabel Versiani)