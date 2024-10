Rússia diz que confronto atual com Ocidente não tem paralelo na história

MOSCOU (Reuters) – O atual confronto entre a Rússia e o Ocidente em torno da guerra na Ucrânia não tem paralelo na história e um erro pode levar a uma catástrofe, disse um importante diplomata russo nesta quinta-feira, ao ser questionado sobre comparações com a Crise dos Mísseis de Cuba de 1962.

A guerra na Ucrânia, que já dura dois anos e meio e é o maior conflito terrestre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, tem desencadeado um grande confronto entre a Rússia e o Ocidente, e as autoridades russas dizem que ele agora está entrando em sua fase mais perigosa até o momento.

Diplomatas russos já fizeram comparações com a crise de 1962, quando se considera que as superpotências da Guerra Fria chegaram mais perto de uma guerra nuclear intencional, após Moscou colocar secretamente mísseis em Cuba.

Mas o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, disse a repórteres nesta quinta-feira: “O que está acontecendo não tem análogos no passado.”

Ryabkov, que supervisiona o controle de armas e as relações com a América do Norte, disse a repórteres em Moscou que o perigo de um confronto armado entre as potências nucleares não deve ser subestimado.

“Estamos atravessando um território militar e político inexplorado”, disse.

Ryabkov apontou que um erro na atual conjuntura poderia levar a um desastre, mas questionou se o Ocidente seria capaz de “avaliar sensatamente as consequências de seu curso”.

A Rússia vem alertando os Estados Unidos e seus aliados há semanas que, se eles derem permissão à Ucrânia para atacar com profundidade dentro do território russo com mísseis fornecidos pelo Ocidente, Moscou considerará isso uma grande escalada.

Há meses, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, vem pedindo aos aliados de Kiev que permitam que a Ucrânia dispare mísseis ocidentais com profundidade dentro da Rússia para limitar a capacidade de Moscou de lançar ataques.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse em 12 de setembro que a aprovação ocidental para essa ação significaria “o envolvimento direto dos países da Otan, dos Estados Unidos e dos países europeus na guerra na Ucrânia”.

O chefe do Kremlin mudou a doutrina nuclear russa para dar à Rússia um critério ligeiramente mais baixo para o uso dessas armas em resposta à situação.

Zelenskiy tem pedido ao Ocidente que cruze e desconsidere as chamadas “linhas vermelhas” russas. A Rússia, a maior potência nuclear do mundo, diz que isso é loucura.

(Por Dmitry Antonov)