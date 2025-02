Rússia lança bombardeio letal e reivindica avanço em ponto-chave no leste da Ucrânia

A Rússia lançou uma série de ataques com mísseis e drones na madrugada deste sábado (1º), matando 12 pessoas na Ucrânia, informaram as autoridades de Kiev. O Ministério da Defesa russo reivindicou a tomada de uma localidade próxima a uma posição estratégica no front oriental.

Pelo menos 12 pessoas morreram nos bombardeios russos durante a noite no centro e no leste da Ucrânia. Oito das vítimas, incluindo uma criança, faleceram quando um míssil atingiu um prédio na cidade de Poltava, indicou o serviço de emergência.

Em Kharkiv, a maior cidade do nordeste da Ucrânia, os destroços de um drone russo derrubado caíram sobre uma zona residencial, matando uma mulher e ferindo quatro pessoas, relatou o governador regional Oleg Sinegubov no Telegram.

Além disso, três policiais morreram em um bombardeio da Rússia na localidade de Yunakivska, próxima à fronteira russa, na região de Sumy, anunciou a administração militar regional.

“Na última noite, a Rússia atacou nossas cidades com diferentes tipos de armas: mísseis, drones e bombas”, denunciou o presidente ucraniano Volodimir Zelensky no Telegram. Ele ressaltou a necessidade de mais apoio militar dos aliados para se defender contra o “terror russo”.

No front oriental, o Ministério da Defesa russo afirmou que unidades do “grupo Centro” capturaram a vila de Krymsky, no nordeste da cidade de Toretsk.

Toretsk é um ponto estratégico na região de Donetsk, que permitiria dificultar o abastecimento das tropas ucranianas.

As forças ucranianas enfrentam grandes dificuldades na região, onde o exército russo avança continuamente, apesar das pesadas perdas humanas e materiais. O grupo de forças ucranianas Khortytsia relatou intensos combates nas periferias de Toretsk e Chasiv Yar.

O grupo de analistas militares ucranianos DeepState relatou a presença de forças russas no centro dessas duas cidades após meses de combates.

Quase três anos após o início da invasão russa, as forças de Moscou continuam avançando também na região de Kharkiv e se aproximam de outra posição-chave, a cidade de Kupiansk.

A tragédia dos mortos na guerra e o desgaste das tropas ucranianas aumentam as tensões em torno da mobilização de soldados. Neste sábado, um homem armado com um rifle matou a tiros um oficial de recrutamento e fugiu com um recruta na região de Poltava. Ambos foram capturados horas depois.

