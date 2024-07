Rayssa Leal leva bronze no skate, a segunda medalha olímpica da brasileira

reuters_tickers

1 minuto

PARIS (Reuters) – A brasileira Rayssa Leal ganhou a medalha de bronze no skate street dos Jogos Olímpicos de Paris neste domingo, sua segunda medalha olímpica, conquistada ainda aos 16 anos.

Coco Yoshizawa, do Japão, conquistou a medalha de ouro na prova e sua compatriota Liz Akama ficou com a prata.

Rayssa, prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, começou errando as duas primeiras voltas na bateria de Paris e precisava de notas altas nas manobras. Ela então conseguiu a maior nota da história do skate street olímpico até aquele momento com 92.68 e avançou em sétimo lugar.

Na final, a brasileira terminou a fase de voltas em quinto lugar, com 71.66. No momento das manobras, ela bateu o próprio recorde na segunda tentativa e fez 92.88. Rayssa errou a primeira, a terceira e a quarta tentativas. Na última, conseguiu um 88.83 para garantir o bronze em Paris.

Essa foi a terceira medalha brasileira nos Jogos de Paris, depois que Willian Lima levou a prata e Larissa Pimenta ficou com o bronze, ambos no judô, neste domingo.

(Reportagem de Amy Tennery e Mimosa Spencer em Paris; com reportagem de Tatiana Ramil, em São Paulo)