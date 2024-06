Real Madrid anuncia contratação de Kylian Mbappé

(Reuters) – O atacante francês Kylian Mbappé assinará contrato por cinco anos com o Real Madrid após o término do seu contrato com o Paris Saint-Germain, segundo anúncio do clube espanhol nesta segunda-feira, encerrando uma novela de mercado que se arrastou por anos antes do campeão europeu conseguir contratar seu mais novo “Galactico”.

“O Real Madrid e Kylian Mbappé chegaram a um acordo pelo qual ele será jogador do Real Madrid pelas próximas cinco temporadas”, disse o campeão espanhol em um comunicado, pouco depois de conquistar seu 15º título da Liga dos Campeões.

O capitão da seleção francesa de 25 anos anunciou que deixaria o Paris Saint-Germain em um vídeo publicado na plataforma de redes sociais X em 10 de maio.

Mbappé chegará ao Real Madrid em julho, após seu contrato com o PSG expirar em 30 de junho, mas será apresentado antes de se juntar à seleção francesa para a Eurocopa da Alemanha.

Mbappé integrará um time estrelado do Real Madrid, com nomes como os favoritos à Bola de Ouro, Vinicius Junior e Jude Bellingham, e liderado por Carlo Ancelotti — técnico mais vitorioso da história da Liga dos Campeões, com cinco títulos.

Embora Mbappé tenha conquistado vários troféus no PSG, muitas vezes completando dobradinhas e tríplices coroas nacionais, nunca venceu a Liga dos Campeões, o único grande título que falta em seu brilhante currículo.

Mbappé deixa o PSG após sete anos no clube em que venceu seis edições do Campeonato Francês e quatro da Copa da França. Encerra sua carreira no clube da capital francesa como o maior artilheiro da história do clube, com 256 gols.

(Reportagem de Rohith Nair, em Bengaluru, e Anita Kobylinska, em Gdansk)