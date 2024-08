Rebeca Andrade conquista medalha de prata no salto em Paris

2 minutos

(Reuters) – Rebeca Andrade conquistou neste sábado sua terceira medalha na Olimpíada Paris 2024 ao ficar com a prata no salto, atrás da lenda norte-americana Simone Biles, que obteve sua terceira medalha de ouro nesta edição dos Jogos.

Rebeca conseguiu a nota 15,100 em seu primeiro salto na final e, no segundo, obteve 14,833 para ficar com a média de 14,966. A brasileira já havia conquistado o bronze por equipes e a prata no individual geral.

Essa também é a quinta medalha olímpica de Rebeca, que ficou com a prata no individual geral e com o ouro no salto nos Jogos de Tóquio. A brasileira, que está empatada com os iatistas Robert Schedit e Torben Grael como atleta brasileira com mais medalhas olímpicas na História, disputará ainda as finais no solo e na trave em Paris, quando novamente terá Biles como principal rival.

“Estou muito feliz, gosto de pensar em um dia de cada vez. Estou muito orgulhosa por estar colocando mais uma medalha na História e sendo tão grande para o meu país e também para o meu esporte”, disse a ginasta à TV Globo após a cerimônia do pódio.

Biles venceu a final deste sábado com 15,700 no primeiro salto e 14,900 no segundo, obtendo a média de 15,300. A norte-americana, apontada por muitos como a melhor ginasta de todos os tempos, já havia conquistado medalhas de ouro em Paris com a equipe dos Estados Unidos e no individual geral.

A medalha de bronze ficou com a também norte-americana Jade Carey, que obteve 14,466 na média dos dois saltos.

A prata de Rebeca no salto é a nona medalha da delegação brasileira nos Jogos Paris 2024. O Brasil tem um ouro, quatro pratas e quatro bronzes.