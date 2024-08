Rebeca Andrade conquista prata no individual geral da ginástica em Paris

(Reuters) – A brasileira Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na prova individual geral da ginástica artística na Olimpíada de Paris, nesta quinta-feira, sendo superada apenas pela lenda norte-americana Simone Biles, que conquistou o ouro.

A ginasta brasileira somou 57,932 pontos, após as notas 15,100 no salto, 14,666 nas barras assimétricas, 14,133 na trave e 14,033 no solo. Ela ficou 1,199 ponto atrás de Biles, que conquistou o título olímpico ao somar 59,131 pontos.

Com a prata, Rebeca repete o resultado conquistado há três anos nos Jogos de Tóquio na mesma prova. A norte-americana Sunisa Lee, campeã da prova em Tóquio, ficou com o bronze, somando 56,465 nos quatro aparelhos.

Também finalista na prova, a brasileira Flávia Saraiva terminou com a nona posição, somando 54,032 pontos.

Principal nome da ginástica artística brasileira e atual campeã olímpica do salto, Rebeca ainda disputará as finais individuais no salto, na trave e no solo em Paris.

A ginasta pode sair da França como a maior medalhista olímpica da história do esporte brasileiro.

A prata de Rebeca foi a sexta medalha do Brasil nesta edição dos Jogos Olímpicos, sendo a segunda da ginástica, que já havia conquistado o bronze na competição por equipes. No total, o país soma três pratas e três bronzes.