Rebeca Andrade leva ouro no solo em Paris e se torna maior medalhista olímpica do Brasil

(Reuters) – Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro na prova de solo dos Jogos Olímpicos de Paris nesta segunda-feira, tornando-se a maior medalhista olímpica do Brasil, com seis no total.

A brasileira superou a norte-americana Simone Biles no aparelho para ganhar sua quarta medalha em Paris. Biles ficou com a prata e Jordan Chiles, também dos Estados Unidos, levou o bronze.

(Por Tatiana Ramil, em São Paulo)