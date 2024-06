Refugiados ucranianos cantam a “Ode à Alegria” perto da cúpula suíça

2 minutos

Por Emma Farge e Clotaire Achi

LUCERNA, SUÍÇA (Reuters) – Dezenas de refugiados ucranianos na Suíça se reuniram na cidade de Lucerna no sábado, perto de uma cúpula global, para cantar “Ode à Alegria” de Beethoven, uma obra que, segundo eles, incorpora suas esperanças de paz e liberdade.

Os cantores se reuniram em uma praça pública em Lucerna, perto do resort no topo da montanha de Buergenstock, onde dezenas de líderes mundiais estavam reunidos para tentar obter apoio para as propostas de paz da Ucrânia.

Entre os cantores, havia cerca de 50 refugiados ucranianos, alguns usando trajes nacionais bordados e coroas de flores, de cinco corais diferentes de toda a Suíça.

O país aceitou mais de 65.000 refugiados ucranianos desde a invasão da Rússia em fevereiro de 2022.

A empolgante letra de “Ode à Alegria” é do poeta alemão Friedrich Schiller e enaltece os valores de unidade, esperança e solidariedade. “Ode à Alegria” também é o hino da União Europeia, à qual a Ucrânia espera aderir.

“É sobre liberdade. Não aprendi alemão, mas sinto muito poder, liberdade e alegria”, disse Anna Haidash, uma refugiada de Odesa, à Reuters.

“Quando você vê todas essas pessoas, sente que não está sozinho nessa situação e nessa música também.”

O coral, acompanhado por uma pequena orquestra, foi cercado por multidões de turistas em Lucerna e por manifestantes pró-ucranianos, alguns dos quais se juntaram a eles quando cantaram o hino.

“Eles querem chamar a atenção do mundo com a grande música de Beethoven e reafirmar seu desejo de paz e liberdade para seu país maltratado a caminho da Europa”, disse a organizadora do evento, Daniela Majer.

A melodia foi usada no passado como um hino de protesto para celebrar a resistência à opressão, por exemplo, durante os protestos da Praça Tiananmen na China e para celebrar a queda do Muro de Berlim em 1989.