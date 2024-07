Republicanos trabalham para garantir segurança da convenção após atentado contra Trump

WASHINGTON (Reuters) – O presidente do Comitê Nacional Republicano, Michael Whatley, disse neste domingo que as autoridades estão trabalhando juntas para garantir a segurança na convenção do partido em Milwaukee a partir de segunda-feira, depois que Donald Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato no sábado.

“Nós nos sentimos muito confortáveis por estarmos trabalhando com o Serviço Secreto, estamos trabalhando com 40 diferentes agências de aplicação da lei em termos de como será a segurança”, disse Whatley em uma entrevista no programa “Fox News Sunday”.

(Reportagem de Katharine Jackson)