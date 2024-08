Reserva marca duas vezes e garante ouro à Espanha com vitória de 5 x 3 na prorrogação sobre França

Por Janina Nuno Rios

PARIS (Reuters) – A Espanha conquistou a medalha de ouro no torneio olímpico masculino de futebol após o reserva Sergio Camello marcar duas vezes na prorrogação para arrancar uma vitória dramática por 5 x 3 sobre a dona da casa França, em uma final nervosa no Parque dos Príncipes nesta sexta-feira.

As equipes empataram por 3 x 3 no tempo normal, mas Camello marcou aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação e novamente na reta final para dar à Espanha seu primeiro título olímpico masculino desde 1992, quando La Roja ficou com a medalha de ouro em casa.

A França conseguiu uma incrível reação após estar perdendo por 3 x 1 para forçar a prorrogação. Maghnes Akliouche descontou aos 34 minutos do segundo tempo, antes de uma análise do VAR confirmar um pênalti para os donos da casa, que Jean-Philippe Mateta converteu nos acréscimos.

A Espanha se recuperou no primeiro tempo após Enzo Millot abrir o placar para a França aos 12 minutos, marcando três vezes em um intervalo de 10 minutos para colocar uma das mãos na medalha, com dois gols de Fermín López e uma cobrança de falta maravilhosa de Álex Baena.

“Uma partida tão longa e sofrida merece lágrimas de alegria. Eles trabalharam por 40 dias como uma família”, disse o técnico da Espanha, Santi Denia, à emissora de televisão espanhola TVE.

“Foi uma partida muito equilibrada. A França reagiu, jogaram muito bem. Vencemos a partida nos pequenos detalhes. Também o fizemos com muita garra.”

O francês Millot marcou no começo da partida aproveitando uma bola perdida dentro da área e uma tentativa fraca de rebatê-la do goleiro espanhol Arnau Tenas.

A Espanha empatou seis minutos depois quando López, sem marcação, completou para as redes de primeira no meio da grande área. O meia do Barcelona deu a vantagem à sua equipe com o segundo gol, depois de uma defesa do goleiro Guiillaume Restes, aos 25 minutos.

Baena cobrou uma falta com curva no ângulo esquerdo pouco antes da meia hora, mas a França descontou para 3 x 2, a 11 minutos do fim, com uma batida à queima-roupa de Akliouche em jogada de bola parada.

Quando a Espanha parecia pronta para comemorar o título, o drama começou de verdade no momento em que o árbitro foi chamado ao monitor para checar uma falta de Beñat Turrientes no também reserva Arnaud Kalimuendo dentro da área.

O pênalti foi marcado, e Mateta empatou com o seu sexto gol no torneio para deixar os torcedores franceses em êxtase.

Na prorrogação, após a Espanha substituir López e Baena, a França do técnico Thierry Henry pressionou pelo gol da vitória.

Mas foi Camello, da Espanha, quem marcou com um toque por cobertura por cima de Restes, antes de selar a vitória após uma defesa brilhante do goleiro nos segundos finais.

(Reportagem de Janina Nuno Rios em Paris)