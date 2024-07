Responsabilidade fiscal é compromisso do governo e será mantida à risca, diz Lula

reuters_tickers

1 minuto

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou cerimônia de lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar, nesta quarta-feira, para afirmar que a responsabilidade fiscal é um compromisso de seu governo, após uma disparada do dólar nos últimos dias em meio a uma desconfiança do mercado com a situação fiscal do país e desconforto com declarações do presidente sobre o Banco Central.

“A gente vai ter uma política econômica sem causar sobressalto a ninguém, a gente vai ter uma política econômica que vai fazer esse país crescer, a gente vai continuar fazendo transferência de renda, e a gente ao mesmo tempo vai continuar com a responsabilidade que nós sempre tivemos”, disse Lula.

“Responsabilidade fiscal não é uma palavra, é um compromisso deste governo desde 2003, e a gente manterá ele à risca”, acrescentou.