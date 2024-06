Resposta do Hamas para cessar-fogo em Gaza é “consistente” com plano dos EUA, diz líder

CAIRO (Reuters) – A resposta do Hamas à mais recente proposta de cessar-fogo em Gaza é consistente com os princípios apresentados no plano do presidente dos EUA, Joe Biden, disse o líder do grupo, Ismail Haniyeh, baseado no Catar, em um discurso televisionado por ocasião do Eid al-Adha islâmico no domingo.

“O Hamas e os grupos (palestinos) estão prontos para um acordo abrangente que envolve um cessar-fogo, a retirada da faixa, a reconstrução do que foi destruído e um acordo de troca abrangente”, disse Haniyeh, referindo-se à troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos.

Em 31 de maio, Biden apresentou o que chamou de proposta israelense de “três fases”, que incluiria negociações para um cessar-fogo permanente em Gaza, bem como trocas em fases de reféns israelenses por prisioneiros palestinos mantidos em Israel.

O Egito e o Catar — que, juntamente com os Estados Unidos, têm feito a mediação entre o Hamas e Israel — disseram em 11 de junho que haviam recebido uma resposta dos grupos palestinos ao plano dos EUA, sem dar mais detalhes.

Embora Israel tenha dito que o Hamas rejeitou os principais elementos do plano dos EUA, um líder sênior do Hamas disse à Reuters que as mudanças solicitadas pelo grupo não eram “significativas”.

(Por Jaidaa Taha)