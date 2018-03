O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 5 de Novembro de 2009 12:39 05. Novembro 2009 - 12:39

Por Dan Whitcomb

LOS ANGELES (Reuters) - A ex-presidente da Hewlett-Packard Carly Fiorina disse na quarta-feira que vai disputar uma vaga no Senado dos Estados Unidos como candidata republicana pela Califórnia e tentará ocupar a cadeira da democrata Barbara Boxer no próximo ano.

Ao disputar a indicação republicana, Fiorina vira a última executiva do Vale do Silício com esperança de entrar na cédula de votação da Califórnia no ano que vem.

A ex-executiva do eBay Meg Whitman e Steve Poizner, um empresário que hoje serve como comissário de seguros da Califórnia, estão buscando a indicação republicana para governador.

Fiorina e Whitman são relativamente novatas na política e enfrentam uma dura batalha nas primárias.

Se ela obtiver a indicação de seu partido, Fiorina será o azarão na disputa contra Boxer, que já serviu quatro mandatos no Senado e tem vantagem na Califórnia, de maioria democrata.

Em um evento político no sul da Califórnia no qual ela anunciou sua candidatura, a ex-presidente que superou um câncer de mama, anunciou que está pronta para a briga.

"Tenho que dizer, depois da quimioterapia, Barbara Boxer não me mete medo", disse Fiorina, de 55 anos, à multidão.

