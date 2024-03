Romênia se mostra disposta a extraditar Tate após resolução de outro caso

3 minutos

Um tribunal de Bucareste concordou, nesta terça-feira (12) com a extradição do controverso “influencer” anglo-americano Andrew Tate para o Reino Unido por acusações de crimes sexuais, mas somente depois que um julgamento por outro caso for finalizado na Romênia.

Tate e seu irmão, Tristan, foram colocados em liberdade após serem presos na noite de segunda-feira em sua casa perto da capital romena, onde estão sob controle judicial em outro caso.

Os homens, de 37 de 35 anos respectivamente, permanecem sob supervisão judicial à espera de uma nova decisão, prevista para quarta-feira.

A polícia romena explicou que executou “dois mandados de prisão emitidos pelas autoridades judiciais britânicas por crimes sexuais e exploração de pessoas”.

Durante a audiência no tribunal de Bucareste, Tate, ex-campeão mundial de “kickboxing” conhecido por suas teses misóginas, negou as acusações apresentadas contra ele no Reino Unido e as qualificou de “malfeitas”.

Em junho de 2023, quatro mulheres moradoras do Reino Unido acusaram formalmente Tate de “estupro com agravantes, agressões físicas graves e comportamento coercitivo”.

O influencer assegurou que tanto ele como seu irmão negam-se a ser extraditados.

“Quero terminar o julgamento na Romênia primeiro”, disse ao juiz. “Para mim é muito importante mostrar ao mundo que fui inocente o tempo todo”, insistiu.

A sentença do tribunal de apelações da Romênia estabeleceu, nesta terça-feira, a entrega dos homens à Justiça britânica, mas adiou a extradição até a resolução do caso romeno, o que pode demorar anos.

Os irmãos Tate aguardam atualmente o julgamento na Romênia em outro caso de tráfico de pessoas em gangues organizadas. A Justiça acredita que eles enganaram diversas mulheres para explorá-las sexualmente.

Ambos, que se dizem inocentes, são suspeitos de terem criado uma rede em 2021 na Romênia, assim como nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Andrew Tate nasceu nos Estados Unidos, cresceu com a mãe e o irmão no Reino Unido e vive na Romênia há vários anos.

Tate ficou conhecido em 2016 por sua participação no programa “Big Brother” do Reino Unido, do qual foi eliminado quando foi publicado um vídeo em que aparecia batendo em uma mulher.

Apesar de ter sido expulso do Instagram e do TikTok por comentários misóginos, ele tem quase nove milhões de seguidores na rede X (antigo Twitter).

ani-kym/yad/mas/zm/aa/fp/dd/aa