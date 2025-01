Síria e Catar falam sobre reconstrução durante visita de emir a Damasco

O Catar e a Síria discutiram um “acordo abrangente” para a reconstrução do país devastado por mais de 13 anos de guerra, anunciou o ministro das Relações Exteriores da Síria nesta quinta-feira, durante uma visita do emir do Catar.

O emir Tamim bin Hamad al-Thani é o primeiro chefe de Estado a visitar o novo governante da Síria, Ahmad al-Sharaa, que foi nomeado no dia anterior como presidente interino após a queda de Bashar al-Assad.

“Nas reuniões de hoje, discutimos uma estrutura abrangente para o engajamento bilateral na reconstrução”, disse Asad al Chaibani.

O emir foi recebido em sua chegada pelo “presidente da República Árabe da Síria, Sharaa”, informou o Diwan, o palácio do líder do Catar.

A embaixada síria em Doha informou à AFP que o emir se encontraria com Sharaa, “em uma visita histórica para tratar da cooperação e ajuda em vários setores”.

A visita acontece na véspera de uma série de decisões que as novas autoridades, que concentraram o poder nas mãos do novo governante, terão que tomar.

Sharaa, nomeado presidente interino por tempo indeterminado, será obrigado a formar um “conselho legislativo interino” após a dissolução do Parlamento e a suspensão da Constituição.

As novas autoridades também anunciaram a dissolução do Exército do regime de Assad e seu partido Baath, além de todas as facções armadas, incluindo a liderada por Sharaa, Hayat Tahrir al Sham.

O Ministério das Relações Exteriores do Catar elogiou na quarta-feira as “medidas para reestruturar” o Estado sírio e “consolidar a paz civil, a segurança e a estabilidade”.

O primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdelrahman Al Thani, visitou Damasco semanas antes, quando anunciou apoio técnico para reabilitar a infraestrutura da Síria, devastada pela guerra.

