Só falta a gente reduzir a taxa de juros, diz Lula minutos antes do Copom

1 minuto

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, enquanto discorria sobre conquistas de sua gestão, que o país ainda precisa baixar a taxa de juros.

A declaração de Lula, um recorrente crítico do presidente do Banco Central e de sua política monetária, ocorreu minutos antes de anúncio de decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC sobre a taxa básica de juros, a Selic.

“… a inflação está controlada, só falta a gente reduzir a taxa de juros, que não depende só do governo, mas que a gente vai conseguir também”, disse Lula durante evento sobre obras de ampliação e aeroportos em Mato Grosso.