Safra de soja do Brasil recua 4,7% em 23/24, colheita de milho cai 12,3%, diz Conab

3 minutos

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) – A safra de soja do Brasil 2023/24 foi estimada nesta quinta-feira em 147,38 milhões de toneladas, estável ante previsão do mês anterior, o que indica uma queda de 4,7% em relação ao recorde da temporada passada, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Em meio a problemas climáticos que afetaram a safra 2023/24, a colheita total de milho do Brasil também foi menor. A produção foi estimada em 115,7 milhões de toneladas, praticamente estável em relação aos números de agosto, mas uma queda de 12,3% versus o ciclo passado, disse a Conab em seu último levantamento para a temporada.

A safra do cereal também foi afetada por uma diminuição de área plantada, em meio a preços desfavoráveis aos agricultores.

Com redução nas principais colheitas (soja e milho), a safra total de grãos e oleaginosas do Brasil em 2023/24 foi estimada em 298,4 milhões de toneladas, quase estável na comparação mensal. Mas isso significa um recuo de 6,7% ante 2022/23.

“A diminuição observada se deve, principalmente, à demora na regularização de chuvas no início da janela de plantio, aliada às baixas precipitações durante parte do ciclo das lavouras nos Estados da Região Centro-Oeste, do Matopiba, em São Paulo e no Paraná…”, afirmou a Conab em nota.

A estatal ainda citou o excesso de precipitação registrado no Rio Grande do Sul, sobretudo nas lavouras de primeira safra.

Segundo a Conab, São Paulo e Paraná, além de Mato Grosso do Sul, também apresentaram condições adversas durante o desenvolvimento das culturas de segunda safra de milho.

Ainda assim, esta é a segunda maior safra a ser colhida na série histórica da Conab, afirmou a estatal em relatório. Isso foi possível em meio a um aumento de 4,4% na área planta de soja, para um recorde de 46 milhões de hectares.

A oleaginosa é a principal cultura do país, maior produtor e exportador de soja.

Considerando todas as culturas, a área semeada com grãos e oleaginosas no Brasil ficou estimada em 79,82 milhões de hectares, acréscimo anual de 1,6%.

EXPORTAÇÃO

A previsão de exportação de soja do Brasil em 2024 ficou estável em 92,43 milhões de toneladas, mas abaixo do recorde de mais de 100 milhões de 2023.

A Conab também manteve os embarques do milho em 36 milhões de toneladas, contra recorde de 54,6 milhões do ciclo passado.

A safra de algodão do Brasil 2023/24 foi estimada em recorde de 3,65 milhões de tonelada (pluma), alta anual de 15%.

A safra de trigo, que está sendo colhida, deverá somar 8,81 milhões de toneladas, avanço anual de quase 9%.