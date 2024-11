SAIBA MAIS-Por que eleitores de apenas 7 Estados devem decidir a eleição presidencial dos EUA

Por Joseph Ax

(Reuters) – Quem vencer as eleições presidenciais dos Estados Unidos nesta terça-feira governará uma nação de mais de 330 milhões de pessoas, mas é quase certo que a disputa será decidida por algumas dezenas de milhares de eleitores em apenas sete dos 50 Estados.

Ao contrário dos outros Estados, neste pequeno grupo, a disputa entre republicanos e democratas está em aberto. A Pensilvânia se destaca como o Estado com maior chance de determinar quem será o próximo ou próxima presidente — a democrata Kamala Harris ou o republicano Donald Trump.

As estratégias dos candidatos refletem essa realidade, com a grande maioria de seus gastos com anúncios e eventos de campanha direcionados a estes locais.

Entenda abaixo por que a corrida presidencial dos EUA será decidida por alguns norte-americanos.