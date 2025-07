Dietas sustentáveis reduzem risco de câncer

Dietas sustentáveis reduzem significativamente o risco de câncer. Keystone-SDA

Uma dieta sustentável está associada a uma redução estatisticamente significativa do risco de câncer e da taxa de mortalidade por câncer. Esse foi o resultado de uma grande análise sistemática com participação suíça.

3 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Sustainable diets significantly reduce cancer risk ler mais Sustainable diets significantly reduce cancer risk

Deutsch de Nachhaltige Ernährung verringert Krebsrisiko signifikant original ler mais Nachhaltige Ernährung verringert Krebsrisiko signifikant

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

As dietas sustentáveis estão sendo cada vez mais recomendadas como estratégia para reduzir as doenças não transmissíveis e promover a saúde em todo o mundo. Os padrões alimentares pouco saudáveis atuais são reconhecidos como contribuintes para o aumento global dos casos de câncer, enquanto certos tipos de produção agravam ainda mais os problemas ambientais.

“Estudar o impacto das dietas sustentáveis no câncer é, portanto, de importância crucial”, escreveram Marina Kasper, do Departamento de Epidemiologia e Medicina Preventiva da Universidade de Regensburg, e seus coautores, incluindo Sabine Rohrmann, da Universidade de Zurique. Os pesquisadores publicaram sua análise da literatura científica, que examinou dados de 2,2 milhões de pessoas, na revista The Lancet eClinicalMedicineLink externo.

Mortidade cai 12%

No estudo, foram resumidas 19 estimativas do efeito da nutrição sustentável e do câncer, provenientes de um total de 17 estudos realizados em todo o mundo entre 1983 e 2022, e os estudos foram analisados novamente como um todo. “A adesão a dietas sustentáveis mostrou uma redução significativa na incidência de câncer (-7%) e na mortalidade por câncer (-12%)”, concluíram os pesquisadores da Alemanha, Áustria, Suíça e Reino Unido.

Mostrar mais

Mostrar mais Alimentação não saudável contribui para doenças na Suíça Este conteúdo foi publicado em Na Suíça, 2,2 milhões de pessoas são afetadas por doenças não transmissíveis, em parte porque as pessoas não estão tendo uma dieta equilibrada. ler mais Alimentação não saudável contribui para doenças na Suíça

De qualquer forma, os benefícios duplos da nutrição sustentável em termos de saúde e meio ambiente também devem ser enfatizados. No entanto, também devem ser encontradas abordagens mais padronizadas para melhorar as possibilidades de pesquisa sobre esses temas. Os estudos individuais utilizados mostraram resultados muito diferentes em alguns casos.

Proporção de alimentos vegetais muito baixa

Cálculos realizados por um comitê da revista médica The Lancet em 2024 mostraram que a incidência de cânceres relacionados à alimentação aumentou 8% em todo o mundo entre 2016 e 2021. Cerca de 20% da mortalidade por câncer nos países industrializados ocidentais está associada à alimentação, particularmente a uma proporção insuficiente de alimentos de origem vegetal.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Mostrar mais

Mostrar mais Clima necessita redução do consumo de carne Este conteúdo foi publicado em Carne domina a dieta suíça, mas para atingir as metas climáticas até 2050, mudanças são necessárias. Apesar do aumento no consumo de frango, é crucial reduzir a carne e optar por mais vegetais. O caminho é longo, mas essencial. ler mais Clima necessita redução do consumo de carne

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever