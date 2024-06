Sempre há espaço para cortar despesas no Orçamento, diz Lula

1 minuto

Por Eduardo Simões

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que sempre há espaço para reduzir despesas no Orçamento, e afirmou que tem sido feito um estudo profundo sobre gastos nos ministérios de seu governo para avaliar a possibilidade de cortes.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, Lula disse que as análises incluem uma revisão em beneficiários de programas de assistência social do governo, a fim de retirar àqueles que não teriam direito aos benefícios.

Os comentários do presidente vêm em meio a incertezas e deterioração da percepção fiscal no Brasil, com agentes do mercado considerando os gastos do governo excessivos.