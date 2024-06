Senado aprova emenda que resgata “taxação da blusinha” no projeto Mover

reuters_tickers

1 minuto

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – O plenário do Senado decidiu reincluir a cobrança de imposto sobre compras internacionais de até 50 dólares — a chamada “taxação da blusinha” — no texto do projeto que cria o programa automotivo Mobilidade Verde e Inovação (Programa Mover).

Pouco antes, senadores haviam chancelado o texto-principal da proposta, que excluía essa taxação do projeto. Logo depois, durante a votação de uma emenda, o trecho da tributação foi incluído novamente no conteúdo da matéria.