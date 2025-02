Separatista Bart de Wever toma posse como primeiro-ministro da Bélgica

O separatista flamengo Bart De Wever foi empossado como novo primeiro-ministro da Bélgica nesta segunda-feira (3), liderando um governo de coalizão de direita.

De Wever, de 54 anos, prefeito de Antuérpia desde 2013, foi empossado pelo rei belga Philippe no palácio real em Bruxelas, tornando-se o primeiro separatista flamengo a assumir o governo da Bélgica.

A cerimônia encerra um capítulo de incerteza política no país, já que as negociações para formar o novo governo já duram mais de sete meses desde as eleições de junho do ano passado.

O novo primeiro-ministro belga é o líder do partido nacionalista Nova Aliança Flamenga (N-VA), embora agora tenha que renunciar à presidência do partido.

Após meses de negociações, o N-VA fechou uma aliança com os Democratas Cristãos Flamengos (CD&V) e os socialistas da região de Vooruit do país, assim como dois partidos liberais francófonos, MR e Engagés.

O acordo foi anunciado na última sexta-feira e, com essa aliança, o bloco de cinco partidos passa a ter 81 das 150 cadeiras da Câmara eleita nas eleições de 9 de junho.

De Wever pediu cortes nos benefícios sociais e uma reforma do sistema previdenciário, propostas que já provocaram reação dos sindicatos.

Dividida em uma comunidade de língua francesa e uma comunidade de língua flamenga (além de uma pequena região de língua alemã), a Bélgica tem um sistema político extremamente complexo, tanto que entre 2010 e 2011 ficou 541 dias sem um governo federal.

Diante das dificuldades para formar um governo após as eleições de junho do ano passado, o primeiro-ministro, Alexander de Croo, permaneceu temporariamente no cargo para lidar com questões urgentes.

Nesta segunda-feira, apenas duas horas depois de tomar posse como novo primeiro-ministro, De Wever participou de um “retiro informal” de líderes da UE em Bruxelas para discutir a política de defesa e segurança do bloco.

