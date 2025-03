Shakira adia outro show de sua turnê por problemas no palco no Chile

A estrela colombiana Shakira adiou mais um show de sua turnê “Las Mujeres Ya No Lloran”, desta vez o programado para este domingo em Santiago, no Chile, por problemas no chão onde seria montado o palco, anunciou a produtora do evento.

“Infelizmente durante o processo de montagem do show programado para o dia de hoje (2 de março), encontramos inconvenientes técnicos alheios à artista (…), já que o chão onde o palco seria montado está desnivelado”, informou a companhia Fénix em um comunicado nas redes sociais.

O show, que seria realizado no Estádio Nacional da capital chilena, será reprogramado e a data será anunciada posteriormente, acrescentaram.

“É frustrante na verdade, uma falta de respeito, porque também havia pessoas que viriam de todas as partes, do Uruguai, da Bolívia”, assegurou à AFP Claudia Fernández, que ficou sabendo apenas às 15 horas locais (mesmo horário em Brasília) de que não haveria show.

Como ela, centenas de pessoas formavam uma extensa fila sob os quase 30 graus de temperatura em Santiago.

“Faz calor, alguns ficam desidratados (…) E que no mesmo dia, estando na fila, te avisam que não haverá show, é uma falta de respeito”, criticou Omaira Sánchez, que viajou 500 km para assistir ao evento.

