Shelley Duvall, atriz de ‘O Iluminado’, morre aos 75 anos nos EUA

afp_tickers

2 minutos

Shelley Duvall, a versátil atriz famosa por seu papel em “O Iluminado” ao lado de Jack Nicholson e por sua relação de trabalho com o diretor Robert Altman, morreu nesta quinta-feira (11) no sul dos Estados Unidos aos 75 anos.

Citando seu parceiro Dan Gilroy, a revista The Hollywood Reporter informou que Duvall morreu enquanto dormia em sua casa na cidade de Blanco, estado do Texas, após enfrentar complicações decorrentes da diabetes.

Nascida em 7 de julho de 1949 em Fort Worth, Texas, Duvall foi descoberta por Altman, cineasta conhecido por seus personagens ricos, crítica social aguda e sátira afiada, que a escolheu para a comédia “Voar é com os Pássaros” (1970).

A atriz desenvolveu um repertório amplo, abrindo caminho no mundo do cinema com “Nashville” (1975) e passando a interpretar personagens memoráveis e excêntricos que lhe renderam alguns prêmios, incluindo o de Cannes pelo aclamado drama “Três Mulheres” (1977).

Sua carreira foi em grande parte definida por seu trabalho com Altman, com quem disse continuar atuando porque ele lhe oferecia “papéis muito bons”. “Nenhum deles foi igual”, declarou ao The New York Times em 1977.

Mas seu papel de maior destaque veio com a adaptação cinematográfica do romance de terror de Stephen King “O Iluminado” (1980), dirigido pelo britânico Stanley Kubrick, no qual compartilhou a tela com o astro Jack Nicholson.

Kubrick a desafiou para interpretar Wendy Torrance neste filme clássico. O longa conta a história de seu marido escritor, que é contratado como zelador de inverno em um hotel isolado nas montanhas e que sofre transtornos que o levam a uma loucura homicida. Ele então aterroriza sua esposa e seu filho pequeno.

Duvall confessou à revista People em 1981 que o trabalho de 13 meses de filmagem foi exaustivo e que Kubrick a fez “chorar 12 horas por dia durante semanas inteiras”.

A atriz também fez uma pequena participação em “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa” (1977), de Woody Allen, e atuou ao lado de Robin Williams na interpretação de Altman de “Popeye” (1980). Na década de 1980, se aventurou em conteúdos para o público infantil.

mdo/bgs/llu/db/ic/yr