Simone Biles sofre com dor na panturrilha em estreia nos Jogos Olímpicos de Paris

reuters_tickers

2 minutos

Por Rory Carroll e Karen Braun

PARIS (Reuters) – Simone Biles sentiu dores na panturrilha esquerda no primeiro dia da competição de ginástica feminina nos Jogos Olímpicos de Paris, neste domingo, mas a norte-americana não pensou em desistir de nenhum dos quatro aparelhos, disseram seus técnicos.

Biles, quatro vezes medalhista de ouro olímpica competindo em sua terceira Olimpíada, foi vista mancando algumas vezes durante a competição de qualificação e também quando passou pelos repórteres depois de ter levado os Estados Unidos ao topo da classificação por equipes na Arena Bercy.

“Apenas uma pequena dor na panturrilha”, disse a técnica dos EUA, Cecile Landi, aos repórteres.

Biles também foi vista deixando a área de competição depois de se apresentar em seu primeiro aparelho, a trave de equilíbrio, mas voltou para completar suas rotinas no exercício de solo, salto e barras paralelas. Ela estava com a perna e o tornozelo esquerdo bem amarrado antes de mostrar suas habilidades nos três últimos aparelhos.

Ela obteve as melhores pontuações no solo (14,600) e no salto (15,300) e também liderava o individual geral para a final de quinta-feira.

Landi disse que Biles, de 27 anos, sentiu dor na panturrilha “há algumas semanas”, mas que a dor havia parado antes de reaparecer no domingo.

“Nunca passou pela cabeça dela” não continuar seu programa completo como planejado depois que começou a sentir dor.

Chellsie Memmel, líder técnica da equipe, disse que era muito cedo para dizer a gravidade da lesão.

“Preciso falar com Simone e com nossa equipe médica primeiro, portanto não vou lhe dar uma atualização agora”, declarou Memmel.

“Só vou me certificar de que ela está bem”.