Sindicato da mina de cobre Escondida da BHP alerta que pode reiniciar greve

SANTIAGO (Reuters) – O sindicato da gigante mina de cobre Escondida, da BHP, no Chile, disse neste domingo em um memorando aos seus membros que poderia reiniciar uma greve no final do dia se a empresa não “retificasse sua posição” sobre as negociações do contrato o mais rápido possível.

Um boletim interno da empresa, visto pela Reuters, disse que ela está cumprindo um acordo anterior e pediu aos funcionários que continuem trabalhando. “Nosso foco principal é encerrar esse processo satisfatoriamente, para beneficiar a todos, especialmente os trabalhadores.”

O poderoso sindicato da mina entrou em greve na terça-feira devido a disputas de pagamento e chegou a um acordo preliminar na sexta-feira para encerrar a greve na maior mina de cobre do mundo, que ameaçava atingir o fornecimento global do metal vermelho.

(Reportagem de Fabian Cambero)