Sobe para 151 número de mortos pelas enchentes que devastaram RS, diz Defesa Civil

2 minutos

(Reuters) -Subiu para 151 o número de mortes confirmadas devido às enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas, informou na manhã desta quinta-feira a Defesa Civil do Estado, acrescentando que ainda existem 104 pessoas desaparecidas após os temporais.

De acordo com a Defesa Civil gaúcha, as enchentes responsáveis pelo pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul afetaram mais de 2,2 milhões de pessoas em 458 dos 497 municípios gaúchos, deixando mais de 538 mil pessoas desalojadas.

Além disso, desde o início da tragédia mais de 76 mil pessoas e quase 12 mil animais foram resgatados por integrantes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, de forças de segurança de outros Estados, das Forças Armadas e por voluntários.

Os temporais, que alagaram várias cidades do Estado e que ainda se encontram embaixo d’água, também deixaram centenas de milhares de pessoas sem energia elétrica, serviços de telefonia e abastecimento de água.

As enchentes ainda destruíram estradas e fecharam o porto da capital Porto Alegre e o aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, que ficou completamente embaixo d’água. Estimativa inicial do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), colocou em 19 bilhões de reais o montante necessário para reconstruir o Estado.

O governo federal anunciou nesta semana a suspensão por três anos do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União com a isenção dos juros do período, além de apresentar medidas para famílias atingidas e recursos para o Estado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também criou a Secretaria Especial da Presidência da República para o Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, com status de ministério, e nomeou o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, deputado federal licenciado pelo PT do Rio Grande do Sul, para chefiar o órgão.

Há expectativa para mais chuvas na noite desta quinta em Porto Alegre, onde o Rio Guaíba baixou nesta madrugada do patamar de 5 metros, ficando em 4,97 metros na medição das 8h desta quinta, ainda bem acima de sua cota de inundação de 3 metros.

(Por Eduardo SimõesEdição de Tatiana Ramil)